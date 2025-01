Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così di Davide Frattesi, ormai sempre più vicino alla permanenza all'Inter: "Davide Frattesi servirebbe a chiunque, a maggior ragione alla Roma che vorrebbe riportarlo a casa e coccolarlo come si fa con un figliol prodigo. Ma all’interno di questo discorso, molto spesso forzato e senza grande profondità, bisognerebbe non perdere tempo e arrivare a una sintesi definitiva. Ovvero che quando uno come Frattesi è dentro l’Inter, ambiziosa come poche squadre in giro per l’Europa, diventerebbe logico non speculare per mandarlo sul mercato come se si trattasse di un pacco postale. Oppure di una raccomandata senza ricevuta di ritorno.