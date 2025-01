"Facendo campionato e Champions si hanno due squadre e l'allenatore è bravo a tenere alta la competitività interna. Asllani può giocare quando non può giocare Calhanoglu. Ma succedono queste cose anche al City. Per me l'Inter è tornata a fare un calcio bello, a subire meno gol, è tornato a segnare Lautaro. E' una squadra che va in gol con qualsiasi elemento. Inzaghi in questi anni, anche nei momenti più critici, ha tirato fuori qualcosa di buono".