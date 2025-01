L'Inter si è assicurata il gioiello argentino del Newell's Old Boys che sarà presto in Italia per sostenere le visite

"Un altro pezzo di Argentina a Milano. È praticamente fatta per l’arrivo di Tomas Perez, gioiellino classe 2005 del Newell’s Old Boys. Il centrocampista centrale presto sarà in Italia per le visite e poi potrebbe finire in prestito per sei mesi: l’obiettivo dell’Inter è di impiegare il 19enne nella seconda squadra che nascerà la prossima stagione", scrive La Gazzetta dello Sport.