-Sicuri di venire a Milano a fare una bella partita, specie i trequartisti. Piccola recriminazione su atteggiamento della difesa?

Forse nel primo tempo. Sul secondo gol. Il primo è viziato forse su un fallo e l'arbitro non si è accorto. Il Var ha comunicato diversamente. Sul secondo gol dobbiamo lavorarci, stare più attenti. L'unica cosa che io penso è che quando vieni qua quando hai palla devi metterli in difficoltà e lo abbiamo fatto bene. Impossibile non concedere nulla all'Inter, ma bravi a non uscire dalla partita. Ci sono ancora tante partite, ma l'autostima in questo momento fa bene.

-La prova di Moro è quello che cerca dal gruppo? Il Bologna se la gioca con tutti, cosa rappresenta?

Sono felicissimo delle risposte dei miei ragazzi. Sapete quanto sono importanti le rotazioni. I ragazzi mi hanno reso contento. Prestazioni come quelle di Nicola e Casale mi rendono felice. Tutti devono fare prestazione. Sabato alcuni non hanno giocato e sono freschi e lucidi e il nostro cavallo di battaglia deve essere questo. Uno per tutti e tutti per uno. Anche chi non giocava da un pezzo ha fatto una grande prestazione.

-Quanto manca nell'idea che ha del percorso della squadra per raggiungere lo step da grande in Europa dove non sono arrivati i risultati?

In Europa abbiamo un coefficiente di difficoltà come quello di stasera e per ritmo e intensità queste sono come partite di CL. Affronteremo il Dortmund in casa. Stiamo crescendo e dobbiamo farlo velocemente, ma serve tempo per maturare e crescere. Abbiamo un'età media bassa. Castro contro Bastoni, de Vrij e tutti i giocatori dell'Inter, ha venti anni e margini enormi. Lavoriamo e andiamo via con queste prestazioni. Poi nelle ultime due in CL vogliamo toglierci le soddisfazioni sapendo che il livello è questo.

-Italiano che affronta la CL quanto è cresciuto?

Potevamo far meglio, non so. Abbiamo avuto anche non tanta fortuna nel sorteggio: girone tostissimo con tutte squadre di grande livello in ambienti caldissimi. All'inizio anche un po' l'emozione essendo una squadra a primo impatto contro mostri sacri ma siamo cresciuti. L'ultima a Lisbona abbiamo fatto una signora partita. Si vede che stiamo crescendo in maturità ed esperienza. È stata un'esperienza bellissima, venivo dalla Conference: è un altro livello e impareremo di più tutti. C'è intensità e qualità e se vuoi giocartela alla pari devi giocartela.

-Castro?

Ha margini mostruosi e una fame importante, viene in campo per diventare un giocatore importante. Ho risposto già in parte prima: la fame non gli manca. Lavora per la squadra e per sé stesso, ha letture da giocatore adulto. Può diventare davvero un grande giocatore. Deve continuare così.

