"Credo che l'Inter rimanga la favorita numero uno per la vittoria dello scudetto. Mentre il Napoli di Conte, cinico e solido, lo vedo in vantaggio rispetto all'Atalanta per il secondo posto. La squadra di Gasperini ormai è una certezza del nostro campionato, ma bisogna capire quanto possa durare lì in cima a lottare per la vittoria finale. Milan e Juventus, invece, sono sicuramente in ritardo, soprattutto a livello di gioco, e ormai fuori dalla lotta scudetto. L'Inter ha un organico di grandissima qualità, migliore di quello del Napoli. Basti pensare a riserve come Frattesi, Carlos Augusto e Taremi".