A pochi minuti dal fischio d'inizio di Bologna-Roma, Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico ha risposto anche a una domanda su Davide Frattesi: "Dispiace che i nostri tifosi non possano venire, ci mancano. Speriamo di renderli orgogliosi da lontano. La squadra ha fatto una buona gara nel derby e bisogna dar e continuità a questi ragazzi. Dybala? Non so per filo e per segno a cosa era abituato lui, noi approcciamo il dopo partita in maniera nostra dando ampio riposo dopo la partita per non stressare i muscoli".