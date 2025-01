Continua la telenovela di mercato che riguarda Davide Frattesi : un suo addio all'Inter già nella sessione di gennaio è possibile, con Roma e Napoli in pressing per averlo. Scrive in merito Il Messaggero: "Davide è scontento del poco spazio che sta trovando in questa stagione e il suo malumore è stato avvertito sia da Inzaghi che dalla società. Per questo ha aperto al trasferimento nella Capitale. A Milano c'è stato un incontro tra le parti e l'Inter è in attesa della prima offerta ufficiale. La valutazione è di 45 milioni e la Roma ad oggi non ha questi soldi da mettere sul piatto.

Ausilio non chiude le porte ai giallorossi e potrebbe anche far scendere di poco il prezzo. Discorso diverso per il Napoli. Conte lo vuole fortemente, ma l'Inter non ha intenzione di rinforzare una rivale per lo scudetto. Le prossima settimana sarà quella che porterà alla prima offerta e ci sono due strade: la prima è quella di proporre un prestito oneroso con obbligo di riscatto, mentre la seconda è quella di un pagamento dilazionato in più anni. Da non escludere l'ipotesi dell'inserimento del prestito di Bryan Cristante. L'idea, però, ancora non convince l'Inter che in caso di addio di Frattesi vorrebbe puntare su Ricci del Torino".