"Non era semplice per noi, dopo la finale persa in quel modo. I ragazzi sono stati bravissimi, eravamo stanchi, acciaccati, con tante assenze ma abbiamo fatto un'ottima gara. Nel secondo tempo le azioni potevano portare al secondo gol, non chiudendo le partite, poi puoi rischiare. Stankovic ha fatto ottime parate, i ragazzi ci danno dentro da tre anni e mezzo, oggi abbiamo vinto ed era quello che volevamo"

"Io lo prendo come un lato positivo, l'Inter fa notizia quando perde e vuol dire che siamo migliorati. In questi anni abbiamo creato tanto, l'ultima sconfitta brucia per come è avvenuta, non cerchiamo alibi, guardiamo avanti, dobbiamo migliorare. Abbiamo fatto 43 punti in 18 partite, è un ottimo andamento ma ci sono squadre che stanno tenendo il nostro passo, non ci dobbiamo fermare. Ci sono tantissime partite, in pochi giorni ed è difficile ma i ragazzi sanno come fare, le pressioni lasciamole all'esterno"