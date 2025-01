Arrivano conferme sull'interesse della Roma per Davide Frattesi , centrocampista che sta trovando poco spazio in questa stagione all'Inter.

"Davide Frattesi è un obiettivo concreto per la Roma. Il classe 1999 sta trovando poco spazio in stagione con la maglia dell’Inter ed è tornato nel mirino dei giallorossi, che lo hanno ceduto al Sassuolo nel luglio del 2017. La Roma ha mostrato l’interesse e l’ex Sassuolo è disposto ad ascoltare. Il centrocampista non è contento dello spazio che sta avendo all’Inter. L’Inter, intanto, non ha intenzione di cederlo nella finestra di gennaio e la valutazione è alta", spiega Gianluca Di Marzio.