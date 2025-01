Lo status di Davide Frattesi in questa sua seconda stagione all'Inter non è cambiato: il centrocampista nerazzurro continua a rimanere una sorta di "riserva di lusso", chiuso dagli intoccabili Barella e Mkhitaryan, e le chance di giocare da titolare sono sempre ridotte. Per questo motivo le voci di mercato sul suo conto si rincorrono da tempo, considerando il suo valore e la sua voglia di trovare più spazio.