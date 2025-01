"Propositi di addio, che stanno diventando sempre più rumorosi. Frattesi, insomma, non è contento. Dopo un anno e mezzo di Inter, gioca ancora troppo poco. E non ci sono neppure i segnali che la situazione possa cambiare almeno in futuro". Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista romano ha capito che non sarà mai un vero titolare all'Inter, complice la presenza di Barella. E allora meglio separarsi.