"Van Dijk è stato un giocatore eccezionale per il Liverpool in questa stagione e la società non vorrà perdere uno col suo talento. Il trentatreenne è senza dubbio il miglior difensore centrale del mondo quest'anno. Il Liverpool spera di lottare per trofei importanti e non può permettersi di perdere giocatori del suo calibro , soprattutto a parametro zero. Ha aiutato la squadra a vincere numerosi trofei e non sorprende che si stia aspettando un'offerta importante a questo punto della sua carriera perché potrebbe essere l'ultima chance per avere un contratto allettante", scrive il sito del giocatore olandese.