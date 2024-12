Le quote: tedeschi favoriti

Gli esperti vedono infatti favoriti i campioni di Germania: come riporta Agipronews, l''1' si gioca a 2,25 sia su William Hill sia su Betflag, mentre il '2' è in lavagna a 3,10. Il pareggio è proposto a 3,40. In Champions la squadra di Inzaghi è imbattuta e ha collezionato quattro Under su cinque, mentre i tedeschi hanno ottenuto quattro Over nelle ultime cinque gare: l'esito con almeno tre gol è proposto a 1,70, mentre quello con meno di tre reti vale 2,05. L'Inter in Europa ha collezionato tutti No Goal, opzione per la gara di martedì che paga 2,30 volte la posta puntata; il Gol, invece, è fissato a 1,55. L'ultimo 'head-to-head' tra 'aspirine' e nerazzurri terminò 2-1 per l'Inter: alla BayArena questo risultato è visto a 10, mentre l'0-1 si gioca a 11. L'1-1 pagherebbe 6 volte la posta puntata ed è il risultato esatto più probabile per gli esperti, mentre 0-0 e 2-2 sono proposti a 12. Il 2-1 è offerto a 8,50 e i bookie lo giudicano più probabile dell'1-0, che vale 9