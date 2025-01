Biraghi già prenotato

Come premesso, il club nerazzurro non ha particolare fretta. Zalewski è considerato un profilo interessante anche in prospettiva (è un classe 2002), tanto che l’idea, in caso di fumata nera, è quella di ingaggiarlo a fine stagione da svincolato. Tale scenario fa gola anche all’esterno polacco e, non a caso, da qui nasce la sua presa di posizione per il club nerazzurro. Tra i suoi sponsor anche Zielinski che in Polonia ha detto: «Lo apprezzo molto, conosco le sue qualità e so quanto potrebbe dare alla squadra». Il mercato, però, è agli sgoccioli. Così l’Inter si è sostanzialmente cautelata prenotando Biraghi. L’ormai ex capitano Viola sbarcherebbe alla Pinetina – anzi rientrerebbe, visto che è un prodotto del vivaio interista ed era già tornato per una stagione, nel 2019/20 – anche lui con la formula del prestito.