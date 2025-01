Il cammino dell’Inter permette anche di programmare il futuro con maggior tranquillità, visto che tutto funziona. Sta lavorando, dopo la cessione di Buchanan al Villarreal in prestito) per Zalewski, con la Roma. E la situazione è piuttosto ingarbugliata. Sul giocatore c’era anche il Marsiglia, che aveva raggiunto l’accordo con i giallorossi (per 4 milioni di euro più uno e mezzo di euro più 1,5 di bonus), ma il ragazzo preferisce l’Inter. Che però lo prenderebbe in prestito (con diritto di riscatto) e non in definitivo. Questo comporta che Zalewski debba rinnovare (un anno) con la Roma e poi trasferirsi, ma la Roma non è d’accordo. Per il momento dunque standby. L’alternativa potrebbe essere Biraghi, in uscita dalla Fiorentina", si legge.