Il ruolo di Zanetti

"A restare stregato dal talento del suo giovane connazionale pure Zanetti, che l'ha promosso a pieni voti dopo le numerose e ottime relazioni già stilate nelle scorse settimane dagli osservatori nerazzurri. Il feeling tra Pupi e Nico può giocare un ruolo decisivo nel futuro del fantasista nato a Tenerife, dove papà Pablo si era trasferito nella seconda metà degli anni Novanta per proseguire in Europa la propria carriera. L'ex difensore centrale della Seleccion ha vissuto il Mondiale di Francia '98 proprio al fianco di Zanetti, col quale è tuttora in ottimi rapporti. Tanto che Nico un mesetto fa ha partecipato all'evento di gala della Fundación P.U.P.I. per una raccolta benefica in favore dei bambini meno fortunati. Un gesto lodevole che si è in qualche modo tramutato anche in un primo possibile flirt di mercato, visto che alla cena era presente pure il responsabile dell'area tecnica interista Piero Ausilio. Quattro chiacchiere in libertà ma pure l'occasione per conoscersi meglio".