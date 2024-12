Sommer: “All’Inter sto bene. All’Arabia non ho mai pensato. E al Basilea…”

Dopo 12 anni e 94 partite, Yann Sommer ha lasciato la Nazionale svizzera. La sua carriera con la maglia della selezione del suoi Paese si è conclusa con l'eliminazione ai quarti dell'Europeo nella gara contro l'Inghilterra, ai calci di rigore: «Ovviamente è stato incredibilmente amaro, abbiamo mancato un grande sogno. A fine partita sono corso dai tifosi e sapevo che probabilmente sarebbe stata l'ultima volta con la maglia della Nazionale. Ma sono stato felice di prendere questa decisione, sono stato a lungo in Nazionale e mi sentivo bene», ha detto il portiere 36enne dell'Inter in un'intervista rilasciata a SRF.

«Adesso - ha aggiunto - posso guardare la tv sul divano, non avrei mai potuto farlo prima e questo è molto importante per me. I traslochi fatti? A Gladbach vivevamo perfettamente, eravamo nella nostra zona di comfort. Quando ci siamo trasferiti a Monaco e poi a Milano, abbiamo sempre dovuto cercare un nuovo appartamento, allestire un nuovo asilo e un nuovo ambiente. Sapevo che stavo chiedendo molto alla mia famiglia. Ci sono andato prima e ho cercato di organizzare le cose per loro».