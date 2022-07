CdS – Inter, qualche errore. Inzaghi sereno: il mercato potrebbe regalargli questi 2 nomi

Al netto di una buona prestazione e della vittoria per 4-1 contro una squadra che inizierà il campionato nel weekend, qualcosa da registrare, in difesa, l'Inter ce l'ha. Qualche piccolo errorino, infatti, si è visto. Ma Simone Inzaghi, scrive il Corriere dello Sport, non deve preoccuparsi: oltre al rientro dei titolari, presto il mercato potrebbe regalargli sia Bremer che Milinkovic: