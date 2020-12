Mercato Inter, linee guida fissate tra Conte e dirigenti. Cessioni per arrivare a due obiettivi

Tra pochi giorni si aprirà la sessione invernale di mercato. L’Inter dovrà cercare di piazzare i giocatori in esubero per poi tentare di arrivare ai rinforzi voluti da Conte. Nei prossimi giorni il discorso verrà approfondito tra tecnico e società, ma gli obiettivi per rinforzare la rosa sono chiari.

“Il mercato dell’Inter sarà simile a quello di settembre e dovrà chiudersi a saldo zero. Dunque quanto verrà incassato, verrà poi investito per i rinforzi, oggi individuabili in due ruoli, ovvero un centrocampista e un attaccante. Potrebbe servire anche un esterno mancino, ma arriverà solamente se arriverà un’offerta per Perisic. Di sicuro, le linee guida sono fissate, Conte e i dirigenti sono allineati, sanno cosa serve e cosa non serve, poi servirà l’approvazione della proprietà”, spiega Tuttosport.