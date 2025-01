Al momento, tra gli affari in chiusura della Roma, non viene inserito Davide Frattesi. Anche perché la trattativa per il calciatore dell'Inter non è entrata mai nel vivo: si parla di sondaggi da parte dell'entourage del giocatore che vorrebbe più spazio e avrebbe scelto la capitale come meta. Intanto il Corriere dello Sport parla degli affari dei giallorossi in dirittura d'arrivo. A partire dalla porta dove sta per arrivare, come vice Svilar, Pierluigi Gollini dato che Ryan ha delle offerte anche in Championship, dove giocherebbe titolare, e avrebbe chiesto la cessione. Il portiere dell'Atalanta è in prestito al Genoa e i giallorossi vorrebbero acquistarlo a circa un mln di euro. All'estremo difensore è stato proposto un contratto di due anni e mezzo. Lunedì dovrebbe fare le visite mediche.