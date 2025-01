L'attaccante austriaco, in scadenza di contratto a giugno con i nerazzurri, potrebbe rilanciarsi in giallorosso

Il mercato di gennaio potrebbe riservare novità importanti per Marko Arnautovic: l'attaccante austriaco è in scadenza di contratto a giugno con l'Inter, e il suo spazio in questa stagione è ulteriormente diminuito. Per lui si è parlato dell'interesse di diversi club, su tutti il Torino, ma nelle ultime ore è emerse una nuova ipotesi.