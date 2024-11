Berardi torna al gol col Sassuolo: due squadre interessate per gennaio

Un Berardi così decisivo e in forma resta una notizia importante per tutto il movimento calcistico italiano. Oltre a rappresentare anche un’occasione sul mercato: il Besiktas ha già manifestato un interesse concreto, l’Atalanta si informa costantemente sulle sue condizioni. Occhio però al Sassuolo, che vuole tornare subito in Serie A con il suo capitano e non è in vena di regali per il calciomercato invernale", si legge. Il nome di Berardi è stato accostato anche all'Inter in chiave mercato nelle scorse settimane.