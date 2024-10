"Io Berardi me lo prendo sempre, io. Magari arriva a gennaio e non ha subito pretese di giocare da titolare, ovviamente c'è l'incognita dell'infortunio ma io rischio e Berardi me lo prendo sempre. Lui all'Inter no? Allora se io riesco a piazzare, a gennaio, Correa perché non gioca mai, io Berardi me lo prendo, secondo me per 20' lo metti e gli dici di non giocare esterno o punta, gli dici di fare Berardi. E' esattamente quello che manca all'Inter"