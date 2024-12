Sky – Buongiorno out sei settimane: il Napoli bussa alle porte della Juve

Il calciomercato partirà dal 2 gennaio. Buongiorno resterà box per almeno sei settimane dopo essersi procurato in allenamento la frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Un infortunio particolare per la dinamica: è caduta sulla scarpa di un compagno di squadra. Dovrà iniziare subito la riabilitazione, ma servirà più di un mese per il recupero. Salterà la Fiorentina e l'Atalanta, potrebbe recuperare contro la Juve. Intanto lo sostituirà l'ex Inter Juan Jesus. Ma sarebbe previsto anche un intervento sul mercato.