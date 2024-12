Brutte notizie in casa Napoli perché un titolarissimo di Antonio Conte si è fatto male in allenamento: ecco la situazione di Buongiorno

Si tratta di Alessandro Buongiorno. Ecco la nota ufficiale del club: "Alessandro Buongiorno si è infortunato oggi in allenamento. Il difensore azzurro, in seguito ad una caduta, si è procurato, come hanno evidenziato gli esami sostenuti presso il Pineta Grande Hospital, una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Buongiorno da domani inizierà la riabilitazione"