Sky – Casadei: ora la Lazio ha superato il Torino. La situazione dell’ex Inter

Non si è ancora conclusa la trattativa per la cessione dell'ex giocatore delle giovanili nerazzurre che oggi è di proprietà del Chelsea

Adesso è la Lazio la squadra più avanti per l'acquisto di Cesare Casadei . Della situazione dell'ex giocatore delle giovanili dell'Inter hanno parlato a Skysport sottolineando che il giocatore è conteso tra i biancocelesti e il Torino. Una lotta senza esclusione di colpi che sembrava qualche giorno fa essersi risolta a favore dei granata, ma la questione non si è ancora chiusa.

La società di Lotito è tornata ora avanti facendo un'offerta per l'acquisto del giocatore a titolo definitivo, con pagamento rateizzato, e una percentuale per la futura rivendita del giocatore. Si aspetta la risposta del club londinese che avrebbe parlato per lui, secondo alcune indiscrezioni, anche con il Napoli. Il calciatore vuole lasciare il club londinese per avere più continuità e presto potrebbe trovarla in Serie A.