Pedullà – Casadei, si fa avanti la Lazio: Lotito incontra gli agenti

Cesare Casadei , ex giocatore delle giovanili dell'Inter approdato al Chelsea, potrebbe tornare a giocare in Italia. Su di lui, come risaputo, ci sono il Torino e il Napoli che avrebbero mostrato il loro interesse. Ma stando a quanto riporta Alfredo Pedullà, si sarebbe fatta avanti anche la Lazio.

Il club biancoceleste è interessato anche a Jacopo Fazzini, ma per ora l'operazione con l'Empoli è in standby. "In questi minuti è in corso un incontro tra Lotito e gli agenti di Casadei. Il centrocampista di proprietà del Chelsea era stato sondato dalla Lazio nell’estate 2023 ma non c’erano margini, adesso è un nome tornato attuale e vedremo gli sviluppi. Casadei era stato solo sondato dal Napoli, piace al Torino ma la Lazio c’è", si legge sul sito dell'esperto di mercato.