Libero – Casadei primo obiettivo del Napoli. La richiesta del Chelsea

Cesarei Casadei è l'obiettivo numero uno per il centrocampo del Napoli di Conte. Il giocatore, corteggiato per settimane dal Toro, preferirebbe la destinazione azzurra secondo quanto scrive il quotidiano Libero. Il Chelsea però non accetta di cedere l'ex calciatore delle giovanili dell'Inter in prestito. La richiesta sarebbe di 15 mln più bonus e De Laurentiis sarebbe pronto a fare questo regalo al suo allenatore.

"Non mancano, comunque, le alternative. In primis, Fazzini, 21enne dell’Empoli. Il centrocampista non è stato convocato nell’ultima giornata di campionato, proprio perché sul punto di partire. Sembrava fatta per il suo passaggio alla Lazio, ma il club di Lotito non ha ancora accontentato i toscani, che chiedono 14 milioni. Il Napoli osserva interessato, come osserva la situazione di Payero (26) dell’Udinese, anchelui sul taccuino della Lazio. Intanto, è stato definito l’arrivo di Hasa (21), trequartista ex Juventus, acquistato dal Lecce, mentre con la Vecchia Signora si continua a trattare per il difensore Danilo (33), molto apprezzato da Conte", si legge sul quotidiano a proposito del mercato del Napoli che 'crede al sogno scudetto e non vuole perdere l'occasione di rinforzarsi sul mercato'.