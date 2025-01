Sky – Napoli, offerta per Casadei in 24/48 ore. Conte lo conosce dall’Inter

Il Napoli fa sul serio per Cesare Casadei: offerta in arrivo, Antonio Conte lo conosce dai tempi dell'Inter e lo vuole in squadra

Il Napoli fa sul serio per Cesare Casadei. Come riportato da Sky Sport, nelle prossime ore il club farà un’offerta al Chelsea per l’ex Inter. “Il Napoli vuole Cesare Casadei per rinforzare il centrocampo, dopo la cessione di Folorunsho alla Fiorentina.