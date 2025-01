Maurizio Pistocchi ha commentato il match di Champions League tra Inter e Monaco. Il giornalista sportivo non ha potuto non sottolineare alcuni dettagli che la squadra di Inzaghi sta mettendo in campo con estrema bravura: "Ho visto dal vivo l’Inter, e mi ha colpito la grande organizzazione di gioco: nel calcio di Inzaghi non c’è un solo regista ma a partire da Sommer, passando da Asllani per finire a Lautaro ci sono i movimenti coordinati di tutta la squadra, che con le rotazioni di tanti giocatori crea spazi e opportunità. Il giuoco nasce dal basso, e quando salta la prima pressione l’Inter diventa una macchina da guerra: può andare in difficoltà solo se gli avversari attuano un pressing ultra offensivo, con grande intensità e organizzazione, e non tutti sono in grado di farlo".