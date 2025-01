"La Fiorentina continua il pressing per Cristante, mentre il Marsiglia non vuole spendere 5 milioni per Zalewski ". Questo è quanto il quotidiano Il Messaggero scrive a proposito del mercato della Roma legato in qualche modo a quello dell'Inter. Il club nerazzurro starebbe pensando al giocatore giallorosso ma stando a queste indiscrezioni è più avanti il club francese che però non avrebbe ancora accontentato la richiesta dei dirigenti giallorossi.

Lo stesso giornale parla poi anche del mercato della Lazio e va controtendenza rispetto alle voci che parlano dell'approdo di Casadei a Torino. "Cairo ha tentato il sorpasso, ma Lotito ha alzato le provvigioni agli agenti ed è certo di essere tornato in vantaggio. Per la firma manca l’ok del Chelsea, che non ha ancora dato il via libera per le visite a nessuno, ma a Formello ieri sera è tornato il sereno e l'ottimismo. D’altronde con l'entourage di Casadei c'è in ballo anche l'affare Sylla, difensore ivoriano richiesto in prestito allo Strasburgo. Ad ogni modo, il ds Fabiani si sta muovendo su più tavoli per non rimanere spiazzato di nuovo: resta in piedi un piano B a centrocampo, e in particolare lo scambio fra Tchaouna e Fabbian (c'è anche il Parma), alternativa nel caso in cui l'affare Casadei finisse clamorosamente in fumo", si legge sul quotidiano.