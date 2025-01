"Il club londinese continua a chiedere 15 milioni e i rilanci della Lazio, da 13 a 13 più 2 di bonus, scatenano versioni contrastanti, non confermate dal club. Il Toro invece ieri sera è scattato in avanti sorpassando i biancocelesti, ci sono stati contatti diretti con il giocatore per convincerlo a scegliere i granata", si legge sul Corriere dello Sport. Il giocatore aveva espresso la sua preferenza per la Lazio, ma l'operazione per la società biancoceleste è complicata perché non ha ancora chiuso delle cessioni e può impegnarsi solo in prestito con diritto di riscatto.