«Se siamo contenti della nostra classifica? Sinceramente no, vogliamo fare di più e meglio senza contare le vicissitudini passate. Ma vogliamo fare di più. Se baratto la vittoria con una brutta partita? La vittoria è la cosa più importante, non è l'unica cosa ma è la cosa più importante. Ma quando ci sono tanti ragazzi giovani devi valutare anche le prestazioni e non solo i risultati». Così Cristiano Giuntoli, ai microfoni di DAZN, ha parlato del mercato della Juventus e della classifica dei bianconeri prima della sfida di campionato contro il Milan.

Ma questo non lo so. So che Vlahovic abbia fatto solo un allenamento e per questo il mister non lo ha fatto giocare dall'inizio.