"Io so perché ho parlato con City, che Cambiaso non è la prima scelta di Pep. Il City vuole un 6 al posto di Rodri, un mediano, questa è la priorità. Cambiaso gli piace, perché è molto duttile, certo, la cosa divertente è che dicono che non ha tanti soldi. Se non trovano un 6, allora magari vanno su Cambiaso", ha detto Zazzaroni.