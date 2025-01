Il tiktoker Cassissa a Juve-Milan: “Ma tifo Inter”. Il siparietto con Ferrara

Sui social conta cinque mln di follower. Il tiktoker, nonché youtuber, Tommaso Cassissa è sbarcato a Torino per Juve-Milan per creare dei contenuti per DAZN. Ma quando gli hanno chiesto per quale squadra tifa ha risposto: «In generale o questa sera? Perché in generale il mio cuore, per fortuna o purtroppo, batte sempre nerazzurro ed oggi sono neutrale».