Il portiere del Napoli, infatti, è in scadenza di contratto e la situazione sembrava ancora non del tutto sbloccata. La Gazzetta dello Sport, oggi, parla invece di rinnovo quasi fatto con il Napoli.

"Il nuovo ds Giovanni Manna ha di fatto già definito il prolungamento del portiere Alex Meret, scongiurando così l’addio a parametro zero a fine stagione. Per il portiere azzurro ci sono due strade: una da un anno con opzione per il secondo da circa 2,5 milioni netti a stagione, l’altra che porta a un triennale da poco più di due milioni. Manca la firma, ma c’è già stata la stretta di mano. Avanti insieme, per la soddisfazione di tutte le parti. L’annuncio potrebbe arrivare a breve, magari già per Natale", spiega la Rosea.