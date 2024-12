Nello specifico, un numero uno di grande esperienza ma pur sempre 36enne – ci siamo quasi, il 17 dicembre Sommer spegnerà le candeline –, un progetto di titolare ancora a corto di minuti come lo spagnolo acquistato dal Genoa la scorsa estate — il debutto può arrivare in Coppa Italia contro l’Udinese — e un titolare fatto e finito quale è Meret. La mossa non solo rafforzerebbe la rosa dei campioni d’Italia, ma consentirebbe anche a Inzaghi di gestire la transizione tra presente e futuro della porta interista senza esporsi a pericolosi rischi di contraccolpi. Perché Meret ha sulle spalle oltre 200 presenze da professionista – spalmate tra Serie A e competizioni internazionali, vedi la Champions – e sei anni ad alto livello con il Napoli (in bacheca, oltre allo scudetto 2023, anche una Coppa Italia). Bagaglio al quale va aggiunta ovviamente la frequentazione della Nazionale: in azzurro il 27enne friulano ha vinto l’Europeo 2021, seppure da terzo alle spalle di Donnarumma e Sirigu. L’eventuale ingaggio di Meret rafforzerebbe l’Inter là dietro, insomma, senza la necessità di smobilitare a tutti i costi. Sommer ha un contratto fino al 2026 e Martinez ha il futuro davanti, soprattutto alla luce dei 13 milioni più bonus investiti dal club nerazzurro qualche mese fa.

"Meret e il Napoli discutono da tempo il prolungamento del contratto da circa due milioni a stagione che scadrà il prossimo giugno, ma non hanno ancora trovato la quadra. Le parti in questi mesi si sono confrontate, il dialogo non è mai mancato e la sintesi è stata vicina, ma mai davvero definita. L’idea sarebbe di andare avanti insieme fino al 2027 ma club e giocatore non hanno raggiunto l’intesa sulle cifre. Ed è in questo contesto che l’Inter può inserirsi. Mettendo sul piatto naturalmente tutto il fascino che un club ambizioso e in espansione come quello nerazzurro può esercitare: Inzaghi e i suoi corrono convinti su tutti i fronti, nel mirino hanno messo la doppietta scudetto-Champions, come ricordato da Lautaro e dallo stesso Sommer al Galà del calcio l’altra sera, e a fine stagione proveranno a dare l’assalto al nuovo Mondiale per club in programma negli Stati Uniti. Eccola, la carta per sedurre Meret e portarsi in vantaggio sulla concorrenza (sul portiere cresciuto all’Udinese ci sarebbe anche l’interesse del Manchester United)", aggiunge il quotidiano.