Il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna avrebbe ridotto in appello da quattro anni a diciotto mesi la squalifica per doping

Potrebbe essere più vicino il ritorno in campo di Paul Pogba. Secondo quanto riferisce, in esclusiva, il sito del quotidiano britannico Daily Mail, il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna avrebbe ridotto in appello da quattro anni a diciotto mesi la squalifica per doping inflitta al francese della Juventus.