"Annusando il possibile affare, la Juventus aveva già sondato il terreno d'estate per un prestito. Ipotesi poco gradita al Psg. [...] A un mese dal mercato invernale il giocatore rimane di certo focalizzato sul Psg senza però eludere prospettive di approdo ma solo in club del livello della Juventus. Ossia nell'élite calcistica cui l'ex capitano dell'Inter appartiene. E non solo per via dell'ingaggio, che però costituisce un primo ostacolo per la società bianconera avviata in una politica di drastico calmieramento degli stipendi. Il club di Torino potrebbe farsi carico solo in parte del salario del difensore. Soluzione che non piace al Psg, rimasto più propenso alla cessione definitiva che a un prestito che tra l'altro non farebbe comodo neppure al giocatore, se limitato alla seconda parte della stagione in corso.