Il Football Director della Juventus, Cristiano Giuntoli , ha parlato così ai microfoni di Dazn prima di Udinese-Juve: "L'infortunio di Bremer è stato pesante però abbiamo internamente soluzioni valide, abbiamo dovuto gestire gli sforzi con tanti infortunati, in alcune occasioni siamo stati poco brillanti"

"No, in questo momento è prematuro parlare di mercato, veramente non ci stiamo muovendo, vediamo cosa succede, siamo alla finestra"