"I nostri stadi hanno circa 61 anni di età media, dunque oggi è come se portassimo un figlio a vedere un film in un cinema degli anni '80. Bisogna intervenire per adeguarli e preparali alle innovazioni di domani. Bisogna pensare a quello che sarà uno stadio tra trenta anni sotto ogni aspetto. Per farlo non servono solo risorse economiche, ma la consapevolezza che realizzare un impianto oggi significa farlo vivere a un'intera comunità, anche oltre il calcio e l'evento sportivo". Lo ha detto Diego Nepi Molineris, ad di Sport e Salute, durante la conferenza stampa indetta da Forza Italia per il miglioramento degli impianti sportivi italiani.