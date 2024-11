Bonini: “Scudetto? Dico Inter favorita, ma quest’anno ci sono due outsider”

"Dico l'Inter, ma questo campionato può essere come quello vinto dal Verona. Una outsider, magari... Mi piace molto vedere per esempio Lazio e Atalanta, non quotate da vincenti ma giocano bene a calcio. Spero che vinca chi gioca il miglior calcio".

"Si fa fatica a dire rimpianto. Bisogna guardare a fine stagione, ora sta andando molto bene... Sicuramente serviva, c'è solo Vlahovic. Spero che chi è alla Juve possa far bene, ma penso che Giuntoli interverrà per prendere un altro attaccante. Oltre al difensore".

"Mi ha sorpreso, mi piace molto perché parla di calcio e non è banale. Lo scorso anno ho visto diverse volte il Bologna e faceva un gran calcio. Anche quando teneva fuori i migliori giocava bene, chi scendeva in campo sapeva cosa fare. L'allenatore deve rendere semplici le cose in campo ai giocatori. Il Bologna giocava bene, anche alla Juve vedo un'idea di gioco propositiva, pur avendo cambiato tanto. Mi piace, spero possa raggiungere dei risultati anche se quest'anno non è facile".