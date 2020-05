Inter-Mertens a un passo. Gattuso e Giuntoli ci provano: il Napoli ha un’ultima speranza

L’approdo di Dries Mertens all‘Inter sembra sempre più vicino. Questo nonostante, come riportato dal Corriere dello Sport, Gattuso e Giuntoli, rispettivamente allenatore e direttore sportivo del Napoli, stiano provando in tutti i modi a convincerlo a restare in azzurro. Probabilmente, scrive il quotidiano, sarà decisivo il prossimo incontro con il presidente De Laurentiis:

“Gattuso sta provando in tutti i modi a convincere Mertens a non andare via. Gli dimostra quotidianamente la sua stima e lo stesso fa il ds Giuntoli. E ora? Beh, parola al presidente: dopo l’incontro del 1° marzo, e dopo l’offerta di rinnovo fino al 2022 a cifre complessivamente identiche a quelle prospettate dall’Inter – sebbene diversamente articolate – è ipotizzabile un altro colloquio con De Laurentiis. Decisivo“.

(Fonte: Corriere dello Sport)