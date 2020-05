Offerta top, ma Mertens dice no. E la risposta fa godere i tifosi dell’Inter: “Grazie, ma…”

Dries Mertens e l’Inter sono sempre più vicini. A testimoniarlo, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, sarebbe stato l’ultimo ‘no’ dell’attaccante belga, in scadenza di contratto con il Napoli, a una ricca offerta arrivata dalla Cina. La risposta che avrebbe dato il giocatore non può che far sognare tutti i tifosi nerazzurri. Scrive il quotidiano:

“Col passare dei giorni, Mertens, in scadenza di contratto col Napoli, si avvicina sempre più all’Inter (…). Mertens ha ricevuto anche altre offerte, ma finora le ha respinte al mittente: il Monaco, per esempio, non è un club che pare interessargli, mentre il Chelsea è rimasto sullo sfondo. Nelle scorse settimane si è avvicinato un club cinese, ma, nonostante una ricca proposta, superiore a quella messa sul piatto sia dal Napoli sia dall’Inter, Mertens ha detto no. E – pare – che la società cinese si sia sentita rispondere qualcosa del tipo: grazie, ma ho già detto sì all’Inter“.

(Fonte: Tuttosport)