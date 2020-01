In Francia – Mertens, il rinnovo con il Napoli si complica: l’Inter contatta l’entourage e…

Dries Mertens è uno dei parametri zero più interessanti per giugno 2020: le difficoltà di negoziazione con De Laurentiis per il rinnovo di contratto con il Napoli aprono ad un futuro lontano dalla Campania per il belga. Secondo quanto riportato dal portale francese Le10sport.com, Inter e Chelsea hanno avviato i contatti con l’entourage del giocatore ex PSV. Il Corriere dello Sport, oggi, parla di super-offerta del Monaco per Mertens ma, secondo Le10sport.com, il club monegasco non è più interessato, dopo aver contattato gli agenti del giocatore.