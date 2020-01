Pellegatti non ha dubbi: “Mertens va all’Inter a giugno”. Auriemma conferma: “Io so che…”

Nei mesi scorsi si parlava con insistenza di un possibile approdo di Dries Mertens all’Inter. Col passare delle settimane, il nome dell’esterno del Napoli, in scadenza con i partenopei, si è fatto sempre più freddo. Non per Pellegatti che, ospite a Tiki Taka, lo ha annunciato come prossimo acquisto dell’Inter: “Da quel che so io, Mertens va all’Inter a giugno”, il commento del giornalista al quale si accoda anche Auriemma: “Carlo (Pellegatti, ndr) non si sta sbagliando perché recentemente Mertens ha rifiutato il West Ham, anche la moglie era pronta ad andare a Londra. Lui vuole restare a giugno ufficialmente per battere il record di Hamisk ma so che ha parlato con l’Inter, non lui ma il suo entourage”.