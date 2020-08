Messaggero: “Dzeko, Juve la preferita di Fienga. Inter, Conte per averlo sta…”

E’ Edin Dzeko il nome che tiene banco in casa Roma. Dopo il rinnovo dello scorso anno, ora il futuro del centravanti bosniaco nella capitale non è più sicuro: sono infatti diverse le pretendenti al giocatore, tra cui ovviamente anche l’Inter. Spiega Il Messaggero: “Edin è padrone del suo destino. Sa che a Trigoria non si faranno le barricate per trattenerlo ma allo stesso nessuno lo spinge ad andarsene. È più lui che ci sta pensando, curioso di capire chi tra Inter, Juventus e Atletico Madrid farà la prima mossa. Tre piazze gradite, tre squadre che potrebbero garantirgli di vincere subito per chiudere al meglio la carriera. Se a Milano c’è Conte che preme per averlo, a Torino il bosniaco è un pallino di Paratici. Edin alla Juventus è l’opzione preferita di Fienga: Milik infatti resterebbe bloccato a Napoli e dovrebbe iniziare a valutare altre opzioni che non siano quella bianconera”.