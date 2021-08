Messaggero – Lukaku, la mamma ha spinto per l’approdo al Chelsea. Correa? Inzaghi…

Il club nerazzurro è alle prese con la cessione del giocatore: anche sua madre avrebbe spinto per il ritorno a Londra

Anche il quotidiano il Messaggero parla dell'addio di Lukaku all'Inter. Il club nerazzurro aspetta 120 mln prima di dire sì al Chelsea, la prossima meta del giocatore. Lo aspettano a Londra i tifosi inglesi ma anche mamma Adolphine. Così scrive il quotidiano: "La mamma ha spinto molto in questi giorni perché l'affare potesse andare in porto anche alle sue condizioni". Il giornale parla anche di un mercato in uscita che non è ancora finito con la possibile partenza di Lautaro.