Gds – Messi, giorno della verità: Barça tenta mossa disperata. City, Inter e Psg alla finestra

Oggi sarà il giorno della verità per capire quale sarà il futuro di Leo Messi. Il padre del giocatore è sbarcato alle prime ore dell’alba in Catalogna per un faccia a faccia con Josep Bartomeu.

“Messi continua infatti a spingere per una soluzione amichevole. Traduzione: la Pulce sarebbe disposta a non esercitare quella clausola risolutiva che gli consentirebbe di andarsene a costo zero a patto che il Barcellona accetti di cederlo a un prezzo e a condizioni accessibili“, spiega la Gazzetta dello Sport.

“I media spagnoli sostengono che Bartomeu sia intenzionato a tentare una mossa pressoché disperata, soprattutto alla luce della ferma volontà del giocatore: rilanciare con un’offerta di rinnovo biennale. Difficile (per non dire impossibile) che l’eventuale proposta convinca la Pulce al dietrofront”.

“Poi ci sono gli spettatori interessati: non solo il Manchester City, ma anche Paris Saint Germain e Inter restano alla finestra, in attesa di scoprire se davvero l’impensabile, cioè l’addio di Leo al Barça, dopo vent’anni prenderà forma”.

(Gazzetta dello Sport)