Messi? Catalizzerebbe gli investitori. “C’è un brand che da mesi corteggia l’Inter per il 2021”

Un eventuale arrivo di Lionel Messi significherebbe non solo portare all’Inter il calciatore più forte del mondo, ma anche tutto ciò che gli sta attorno: ovvero una miriade di sponsor. Lo spiega nel dettaglio Il Giornale nella sua edizione odierna: “Un giro d’affari clamoroso e che sposta annualmente oltre 110 milioni di Dollari. Basti pensare alle aziende che griffano la stella di Rosario, ovvero aziende del calibro di Adidas, Huawei, Turkish Airlines, Gatorade, Mastercard, Gillette e Pepsi.

Torniamo agli effetti che lo sbarco dei Messi a Milano potrebbe avere in ambito pallonaro. Oltre alla Juve (che però ha già CR7) l’unica società in grado di sostenere un’operazione onerosissima come l’acquisto di Messi sarebbe proprio l’Inter. Un colpo di portata mondiale che catalizzerebbe partner e investitori (Adidas sponsor tecnico dell’argentino corteggia da mesi il club nerazzurro per il 2021, quando scadrà il legame con Nike)”, si legge.